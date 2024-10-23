Невероятный Холанд. Ман Сити разгромил Спарту в Лиге чемпионов
Норвежский форвард горожан забил гол-шедевр и оформил дубль
Вечером 23 октября состоялся поединок 3-го тура Лиги чемпионов.
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Английский клуб Манчестер Сити разгромил пражскую Спарту со счетом 5:0.
Знаменитый норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд забил гол-шедевр и оформил дубль.
Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября
22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0
Голы: Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88 (пен)
Манчестер Сити: Ортега, Аке (Гвардиол, 74), Аканджи, Стоунз (Рубен Диаш, 74), Льюис, Гюндоган (Ковачич, 69), Матеуш Нунес, Бернарду Силва (Макати, 69), Фоден, Савио, Холанд (О'Райли, 81).
Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Соренсен, Панак, Витик, Рынеш (Визнер, 88), Лячи, Кайринен (Сольбаккен, 89), Пресиадо, Гараслин (Красники, 46), Бирманчевич (Данек, 74), Олатунджи (Ррахмани, 60).
Предупреждения: Стоунз, 7 – Пресиадо, 87.
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