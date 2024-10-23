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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
23.10.2024 22:00 – FT 5 : 0
Спарта Прага
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:51 | Обновлено 24 октября 2024, 01:08
590
1

Невероятный Холанд. Ман Сити разгромил Спарту в Лиге чемпионов

Норвежский форвард горожан забил гол-шедевр и оформил дубль

23 октября 2024, 23:51 | Обновлено 24 октября 2024, 01:08
590
1
Невероятный Холанд. Ман Сити разгромил Спарту в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 23 октября состоялся поединок 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский клуб Манчестер Сити разгромил пражскую Спарту со счетом 5:0.

Знаменитый норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд забил гол-шедевр и оформил дубль.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0

Голы: Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88 (пен)

Манчестер Сити: Ортега, Аке (Гвардиол, 74), Аканджи, Стоунз (Рубен Диаш, 74), Льюис, Гюндоган (Ковачич, 69), Матеуш Нунес, Бернарду Силва (Макати, 69), Фоден, Савио, Холанд (О'Райли, 81).

Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Соренсен, Панак, Витик, Рынеш (Визнер, 88), Лячи, Кайринен (Сольбаккен, 89), Пресиадо, Гараслин (Красники, 46), Бирманчевич (Данек, 74), Олатунджи (Ррахмани, 60).

Предупреждения: Стоунз, 7 – Пресиадо, 87.

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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AndiM
Яке ж воно страшне бл.
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