23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Спарта Прага.

Поединок проходит на стадионе Этихад в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Звездный норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд во втором тайме успел оформить дубль. А первый гол – просто фантастика в стиле лучших времен Златана Ибрагимовича!

На 58-й норвежец забил гол пяткой в прыжке. Уже на 68-й Эрлинг во второй раз поразил ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке