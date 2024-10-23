Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке
Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:46 | Обновлено 24 октября 2024, 01:06
1189
1

ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке

Манчестер Сити куражится в матче против Спарты из Праги, Эрлинг оформил дубль

23 октября 2024, 23:46 | Обновлено 24 октября 2024, 01:06
1189
1
ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Спарта Прага.

Поединок проходит на стадионе Этихад в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Звездный норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд во втором тайме успел оформить дубль. А первый гол – просто фантастика в стиле лучших времен Златана Ибрагимовича!

На 58-й норвежец забил гол пяткой в прыжке. Уже на 68-й Эрлинг во второй раз поразил ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке

По теме:
ФОТО. Судаков обратился к фанам после поражения – те жестко ответили
Ман Сити – Спарта – 5:0. Невероятный мяч Холанда. Видео голов и обзор
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити Спарта Прага Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Футбол | 23 октября 2024, 17:58 11
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»
Андрей ПОЛУНИН: «На этот раз Шахтер уже не был безнадежным»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру горняков против Арсенала

Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Бокс | 23 октября 2024, 08:55 8
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон

Британец выделил Эвандера Холифилда

В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Футбол | 23.10.2024, 07:31
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Определен лучший футболист в 2025 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24.10.2024, 00:15
Определен лучший футболист в 2025 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2025 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Бокс | 23.10.2024, 07:45
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
І де тут відео??🤬🤬🤬Посилання на інший ресурс??? Монголи!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 17
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
22.10.2024, 10:32 6
Бокс
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем