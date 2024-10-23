ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке
Манчестер Сити куражится в матче против Спарты из Праги, Эрлинг оформил дубль
23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Спарта Прага.
Поединок проходит на стадионе Этихад в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Звездный норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд во втором тайме успел оформить дубль. А первый гол – просто фантастика в стиле лучших времен Златана Ибрагимовича!
На 58-й норвежец забил гол пяткой в прыжке. Уже на 68-й Эрлинг во второй раз поразил ворота соперников.
❗️ ВИДЕО. Реинкарнация Ибрагимовича. Холанд в ЛЧ забил гол пяткой в прыжке
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