Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 23 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 октября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 23 октября проходят поединки 3-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
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Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября
- 19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия)
- 19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия)
- 22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция)
- 22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия)
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды)
- 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия)
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия)
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия)
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия)
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия)
19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия)
22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция)
22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия)
22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды)
22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия)
22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия)
22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия)
22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия)
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