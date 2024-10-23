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Лига Чемпионов
Янг Бойз
23.10.2024 22:00 – 21 0 : 0
Интер Милан
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 22:05 | Обновлено 23 октября 2024, 22:18
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Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 23 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 октября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 22:05 | Обновлено 23 октября 2024, 22:18
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0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 23 октября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 23 октября проходят поединки 3-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

  • 19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия)
  • 19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия)
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция)
  • 22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия)
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды)
  • 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия)
  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия)
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия)

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия)

19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия)

22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция)

22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия)

22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды)

22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия)

22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия)

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Лига чемпионов смотреть онлайн Анатолий Трубин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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