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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
23.10.2024 22:00 – FT 0 : 2
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
24 октября 2024, 00:02 | Обновлено 24 октября 2024, 00:17
327
0

Красная карточка голкиперу. Динамо Загреб забрал 3 очка у РБ Зальцбурга

В матче 3-го тура Лиги чемпионов хорваты гостили в Австрии в матче 3-го тура Лиги чемпионов

24 октября 2024, 00:02 | Обновлено 24 октября 2024, 00:17
327
0
Красная карточка голкиперу. Динамо Загреб забрал 3 очка у РБ Зальцбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

23-го октября на стадионе Ред Булл Арена встречались австрийский «Зальцбург» и хорватское «Динамо» из Загреба.

Перед матчем «Зальцбург» был фаворитом в этой игре. Но с первых минут матча загребцы показали, что приехали за очками. В итоге первый тайм прошел в равной борьбе с минимальным количеством моментов. Команды за 45 минут совершили по одному точному удару в створ ворот.

Во втором тайме футболисты «Динамо» организовали контратаку на 49-й минуте. Сандро Куленович получил «кожаного» в штрафной площадке соперника от партнера отправил его под левую стойку - 0:1.

На 66-й минуте Александер Шлагер оставил «Зальцбург» в меньшинстве.

Игроки «Зальцбурга», играя в меньшинстве, не отступали и пытались сравнять счёт. Из-за этого австрийцы начали допускать ошибки. Соперник этим воспользовался, и Бруно Петкович удвоил преимущество гостей – 0:2.

Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября

РБ «Зальцбург» — «Динамо» Загреб – 0:2

РБ «Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Пьонтковски, Байду, Терзич, (Гиндо, 82) Бидструп, (Капальдо, 58), Діамбу, (Байчетич, 58), Чергорд, Дагім, (Нене, 58) Конате, Глух (Блазвил, 69).

«Динамо»: Невистич, Ристовски, Теофіль-Катрін, Бернауэр, Торренте, Сучич, (Стойкович, 88), Мишич, Адеми, (Рог, 59), Батурина, (Качавенда, 88) Куленович, (Петкович, 77) Огивара (Пьер-Габриэль, 77).

Голы: Куленович, 49, Петкович, 84

Предупреждения: Бидструп, 18, Дедич, 32, Пьонтковськи, 69 – Рог, 90.

Удаление: Шлагер, 66.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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