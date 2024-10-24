РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 0:2. Драма в Австрии. Видеообзор

23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» приехало в гости к РБ «Зальцбургу».

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Противостояние в Австрии закончилось убедительной победой гостей со счетом 2:0.

С 66-й минуты хозяева играли в меньшинстве – удаление схлопотал основной вратарь команды.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

РБ «Зальцбург» — «Динамо» Загреб – 0:2

Голы: Куленович, 49, Петкович, 84

Удаление: Шлагер, 66

Видеообзор матча: