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  4. РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 0:2. Драма в Австрии. Видеообзор
Лига чемпионов
24 октября 2024, 04:45 |
100
0

РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 0:2. Драма в Австрии. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

24 октября 2024, 04:45 |
100
0
РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 0:2. Драма в Австрии. Видеообзор

23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» приехало в гости к РБ «Зальцбургу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние в Австрии закончилось убедительной победой гостей со счетом 2:0.

С 66-й минуты хозяева играли в меньшинстве – удаление схлопотал основной вратарь команды.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

РБ «Зальцбург» — «Динамо» Загреб – 0:2

Голы: Куленович, 49, Петкович, 84

Удаление: Шлагер, 66

Видеообзор матча:

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РБ Зальцбург Динамо Загреб Лига чемпионов видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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