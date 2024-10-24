Лига чемпионов24 октября 2024, 04:45 |
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РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 0:2. Драма в Австрии. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
24 октября 2024, 04:45 |
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23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов загребское «Динамо» приехало в гости к РБ «Зальцбургу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние в Австрии закончилось убедительной победой гостей со счетом 2:0.
С 66-й минуты хозяева играли в меньшинстве – удаление схлопотал основной вратарь команды.
Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября
РБ «Зальцбург» — «Динамо» Загреб – 0:2
Голы: Куленович, 49, Петкович, 84
Удаление: Шлагер, 66
Видеообзор матча:
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