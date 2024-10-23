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Манчестер Сити
23.10.2024 22:00 - : -
Спарта Прага
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:14 | Обновлено 23 октября 2024, 04:15
24
0

Манчестер Сити – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

23 октября 2024, 04:14 | Обновлено 23 октября 2024, 04:15
24
0
Манчестер Сити – Спарта Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд

23 октября на «Этихад» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится со «Спартой» (Прага). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда впервые за последние годы стала за лето точно не сильнее. Да, она вернула Гюндогана, и то, кажется, просто воспользовалась сложившимися обстоятельствами. И подписали только Савио из Труа, что выстрелил в Жироне - оба проекта входят в одну сеть с горожанами. Но, по сути, это усиление компенсировано тяжелыми травмами Родри и Бобба соответственно. Кроме того, не стал Гвардиола удерживать Альвареса, что за рекордные деньги перебрался в Атлетико, и списанного ранее Канселу, были и другие продажи типа Дилэпа. Конечно, потенциал клуба все равно высок, и не зря он в прошлом сезоне сохранил титул в АПЛ. Сейчас это под вопросом - Арсеналу чуть не проиграли, в ряде матчей теряли очки, заканчивая ничьей. В том числе и с Интером в первом туре Лиги чемпионов не забили, закончив 0:0. Но более слабый Слован в Братиславе разгромили 4:0.

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Спарта (Прага)

Клуб летом потерял успешного тренера, что смог вернуть исторический гранд на первое место, а потом удержал золото - Бриана Римера. Но датчанина сменил его земляк и ассистент, Ларс Фриис. И добился того, что железные впервые почти за два десятилетия пробились в основной раунд Лиги чемпионов. Для этого они в квалификации выбили Шемрок Роверс, Стяуа и Мальме, причем за шесть матчей только с румынами однажды взяли ничью. Конечно же, в основном раунде чехи рассматривались как аутсайдеры, но уже дважды смогли приятно порадовать болельщиков, сначала разгромив дома Ред Булл (Зальцбург), а потом разделили очки в Штутгарте, сыграв с одноименным соперником 1:1.

Статистика личных встреч

Впервые чехи приедут в гости к горожанам.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят тут повода для интриги. Спарта неожиданно хороша, но таких соперников Холланд и компания громят - ставим на них с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 октбря 2024 -
22:00
Спарта Прага
Фора Манчестер Сити (-2.5) 1.74 Сделать ставку
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Манчестер Сити Спарта Прага Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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