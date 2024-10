Ювентус продлил контракт с голкипером

31-летний итальянский голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин продлил контракт с клубом. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Перин - воспитанник «Дженоа». В профессиональном футболе дебютировал в 2010 году. Выступал за «Падову» и «Пескару» на правах аренды.

В туринский «Ювентус» перешел в 2018 году. Тогда трансферное соглашение предусматривало обратную аренду в «Дженоа», поэтому за «черно-белых» Перин дебютировал только в 2021 году.

Перин в этом сезоне сыграл 2 матча в Серии А и 1 игру в Лиге чемпионов.

⚪️⚫️ Mattia Perin signs new deal until June 2027 at Juventus, to be formally sealed shortly. pic.twitter.com/dGNyJB4F6N