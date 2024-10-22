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Италия
22 октября 2024, 14:19 | Обновлено 22 октября 2024, 14:28
144
1

Ювентус продлил контракт с голкипером

Маттиа Перин проведет в Турине следующие три года

22 октября 2024, 14:19 | Обновлено 22 октября 2024, 14:28
144
1
Ювентус продлил контракт с голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Перин

31-летний итальянский голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин продлил контракт с клубом. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Перин - воспитанник «Дженоа». В профессиональном футболе дебютировал в 2010 году. Выступал за «Падову» и «Пескару» на правах аренды.

В туринский «Ювентус» перешел в 2018 году. Тогда трансферное соглашение предусматривало обратную аренду в «Дженоа», поэтому за «черно-белых» Перин дебютировал только в 2021 году.

Перин в этом сезоне сыграл 2 матча в Серии А и 1 игру в Лиге чемпионов.

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Маттиа Перин чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус продление контракта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
Хороший воротар. Талановитий. Але... дублер. Така карєра чекає і Луніна в Реалі,якщо там лишиться.
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