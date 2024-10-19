Украина. Премьер лига19 октября 2024, 16:25 | Обновлено 19 октября 2024, 16:42
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Оболонь – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
19 октября 2024, 16:25 | Обновлено 19 октября 2024, 16:42
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В рамках 10-го тура чемпионата состоится киевское дерби между Оболонью и Динамо. Матч начался в 15:30. В турнирной таблице хозяева являются аутсайдером с 5 набранными очками.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У Динамо 22 пункта и вторая позиция в таблице.
В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.
Оболонь – Динамо 0:4
Голы: Шапаренко, 11, Ванат, 21 (с пен), 29, Караваев, 49
Оболонь – Динамо 0:1. Гол Шапаренко
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