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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 16:25 | Обновлено 19 октября 2024, 16:42
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0

Оболонь – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

19 октября 2024, 16:25 | Обновлено 19 октября 2024, 16:42
1525
0
Оболонь – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

В рамках 10-го тура чемпионата состоится киевское дерби между Оболонью и Динамо. Матч начался в 15:30. В турнирной таблице хозяева являются аутсайдером с 5 набранными очками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Динамо 22 пункта и вторая позиция в таблице.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

Оболонь – Динамо 0:4
Голы: Шапаренко, 11, Ванат, 21 (с пен), 29, Караваев, 49

Оболонь – Динамо 0:1. Гол Шапаренко

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Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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