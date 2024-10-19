В рамках 10-го тура чемпионата состоится киевское дерби между Оболонью и Динамо. Матч начался в 15:30. В турнирной таблице хозяева являются аутсайдером с 5 набранными очками.

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У Динамо 22 пункта и вторая позиция в таблице.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

Оболонь – Динамо 0:4

Голы: Шапаренко, 11, Ванат, 21 (с пен), 29, Караваев, 49

Оболонь – Динамо 0:1. Гол Шапаренко