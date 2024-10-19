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  4. ВИДЕО. Футболист Вест Хэма спровоцировал потасовку в матче АПЛ
Англия
19 октября 2024, 18:22 |
733
1

ВИДЕО. Футболист Вест Хэма спровоцировал потасовку в матче АПЛ

Мохаммед Кудус подрался с футболистами Тоттенхэма

19 октября 2024, 18:22 |
733
1
ВИДЕО. Футболист Вест Хэма спровоцировал потасовку в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Форвард «Вест Хэма» Мохаммед Кудус был удален с поля в матче АПЛ против «Тоттенхэма» после того, как спровоцировал потасовку и ударил соперника по лицу.

Сначала Кудус получил желтую, однако после просмотра VAR судья изменил решение и удалил футболиста с поля.

«Тоттенхэм» одержал уверенную победу со счетом 4:1 – голами в составе победителей отметились Деян Кулушевски, Ив Биссума, Сон Хын Мин и автогол вратаря Альфонсо Ареоля. Интересно, что именно Кудус в начале матча вывел «Вест Хэм» вперед.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохаммед Кудус Ив Биссума Сон Хын Мин Деян Кулушевски
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Falko
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