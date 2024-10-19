ВИДЕО. Футболист Вест Хэма спровоцировал потасовку в матче АПЛ
Мохаммед Кудус подрался с футболистами Тоттенхэма
Форвард «Вест Хэма» Мохаммед Кудус был удален с поля в матче АПЛ против «Тоттенхэма» после того, как спровоцировал потасовку и ударил соперника по лицу.
Сначала Кудус получил желтую, однако после просмотра VAR судья изменил решение и удалил футболиста с поля.
«Тоттенхэм» одержал уверенную победу со счетом 4:1 – голами в составе победителей отметились Деян Кулушевски, Ив Биссума, Сон Хын Мин и автогол вратаря Альфонсо Ареоля. Интересно, что именно Кудус в начале матча вывел «Вест Хэм» вперед.
Mohammed Kudus red card 🟥pic.twitter.com/1WYc55G3HS— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 19, 2024
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