ВИДЕО. Футболист Вест Хэма спровоцировал потасовку в матче АПЛ

Форвард «Вест Хэма» Мохаммед Кудус был удален с поля в матче АПЛ против «Тоттенхэма» после того, как спровоцировал потасовку и ударил соперника по лицу.

Сначала Кудус получил желтую, однако после просмотра VAR судья изменил решение и удалил футболиста с поля.

«Тоттенхэм» одержал уверенную победу со счетом 4:1 – голами в составе победителей отметились Деян Кулушевски, Ив Биссума, Сон Хын Мин и автогол вратаря Альфонсо Ареоля. Интересно, что именно Кудус в начале матча вывел «Вест Хэм» вперед.