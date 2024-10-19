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  4. Сан-Паулу надеется продлить контракт с вундеркиндом, которого хотел Шахтер
Бразилия
19 октября 2024, 18:07 |
548
0

Сан-Паулу надеется продлить контракт с вундеркиндом, которого хотел Шахтер

17-летний Энрике Кармо считается большим талантом на родине

19 октября 2024, 18:07 |
548
0
Сан-Паулу надеется продлить контракт с вундеркиндом, которого хотел Шахтер
instagram.com/henrique_.06

Бразильский «Сан-Паулу» надеется в ближайшие месяцы договориться со своим 17-летним вундеркиндом Энрике Кармо о продлении контракта.

Нынешнее трудовое соглашение вингера рассчитано до конца следующего года, а это означает, что чуть более, чем через полгода футболист получит возможность легально вести переговоры с другими клубами, без учета позиции «Сан-Паулу».

Интерес к Кармо уже проявляют европейские клубы, среди которых СМИ выделяют «Баварию», ПСЖ и «Шахтер». Летом сообщалось, что «горняки» пытались договориться о переходе молодого вингера, но получили отказ от «Сан-Паулу».

Теперь в «Сан-Паулу» рассчитывают убедить Кармо подписать с клубом новый контракт до конца 2028 года.

Энрике Кармо является воспитанником академии «Сан-Паулу», за первую команду которого провел пока только один матч в бразильской Серии А, дебютировав в турнире 25 августа в поединке против «Витории» (2:1).

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Алексей Сливченко Источник: SPFC.net
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