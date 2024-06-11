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  4. Шахтер получил отказ от Сан-Паулу. Хотели подписать Энрике Кармо
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 10:47 | Обновлено 11 июня 2024, 10:51
469
1

Шахтер получил отказ от Сан-Паулу. Хотели подписать Энрике Кармо

«Горнякам» был интересен 17-летний вингер «трехцветных»

11 июня 2024, 10:47 | Обновлено 11 июня 2024, 10:51
469
1
Шахтер получил отказ от Сан-Паулу. Хотели подписать Энрике Кармо
ФК Сан-Паулу. Энрике Кармо

Чемпион Украины «Шахтер» проявлял интерес к подписанию 17-летнего вингера молодежной команды «Сан-Паулу» Энрике Кармо.

«Горняки» хотели договориться о трансфере талантливого футболиста сразу после Копиньи, однако боссы «Сан-Паулу» отказались продавать Кармо.

Контракт Кармо с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2025 года, и в бразильском клубе считают, что им сперва стоит заиграть футболиста в первой команде, чтобы увидеть его потенциал на таком уровне и реальную стоимость на рынке.

Энрике Кармо является воспитанником «Сан-Паулу», за первую команду которого пока не провел ни одного официального матча. На счету футболиста 3 игры и 1 гол за сборную Бразилии U-16.

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Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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Alex T
Сепары своих не хотят выращивать? Школ по всей стране наставили бы да сами потом барыжили б
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