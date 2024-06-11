Шахтер получил отказ от Сан-Паулу. Хотели подписать Энрике Кармо

Чемпион Украины «Шахтер» проявлял интерес к подписанию 17-летнего вингера молодежной команды «Сан-Паулу» Энрике Кармо.

«Горняки» хотели договориться о трансфере талантливого футболиста сразу после Копиньи, однако боссы «Сан-Паулу» отказались продавать Кармо.

Контракт Кармо с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2025 года, и в бразильском клубе считают, что им сперва стоит заиграть футболиста в первой команде, чтобы увидеть его потенциал на таком уровне и реальную стоимость на рынке.

Энрике Кармо является воспитанником «Сан-Паулу», за первую команду которого пока не провел ни одного официального матча. На счету футболиста 3 игры и 1 гол за сборную Бразилии U-16.