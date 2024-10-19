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Чемпионат Италии
Ювентус
19.10.2024 21:45 - : -
Лацио
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Италия
19 октября 2024, 01:40 | Обновлено 19 октября 2024, 02:02
24
0

Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 19 октября в 21:45 по Киеву

19 октября 2024, 01:40 | Обновлено 19 октября 2024, 02:02
24
0
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда может заносить себе в успех прошлый сезон. После затянувшегося спада получилось вернуться в группу лидеров Кальчо, прибавив к этому победу в Кубке Италии. Но при этом в 2024-м году Старая Синьора показывала немало откровенно провальных матчей. В итоге довольно ожидаемо летом в Турине изменилось многое: новым наставником вместо уволенного еще весной Аллегри стал Тиаго Мотта, что проявил себя отлично в Болонье. Да и состав изменили, причем отпускали звезд, не торгуясь, как Кьезу, а то и разрывая контракты, как со Щенсны. А покупали, в том числе, и за 50 и более миллионов - столько отдали за Дугласа Луиса и Копмейнерса. В итоге получилось выстроить практически монолитную оборону - новому голкиперу, Ди Грегорио, забили только в прошлом туре, и то с пенальти на 88-й. А вот с атакой хуже - при травмированном Милике единственным центрфорвардом остается Влахович. В итоге поражений нет, но 4 из 7 матчей приносили ничьи. Любопытно, что в Лиге чемпионов картина совсем иная: 3:1 с ПСВ, 3:2 с РБ Лейпциг.

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Лацио

Клуб в 2023-м году взял второе место в Серии А - один из лучших результатов не только за последнее время, но и вообще за всю историю. Но, неплохо проявив себя в Лиге чемпионов, орлы начали терять очки на внутренней арене. В итоге недавний герой, Сарри, не доработал и до конца следующего сезона. А его уже бывшие подопечные, с трудом опередив Фиорентину, заняли 7-е место. Задачу отвоевывать утраченные позиции летом возложили на Барони. Но если в Лиге Европы получилось удачно стартовать, обыграв и киевское Динамо, и Ниццу (3:0 и 4:1 соответственно), то в чемпионате страны уже была пара поражений. Впрочем, и соперники не более стабильны, и пока удается делить третье место, как раз с Ювентусом.

Статистика личных встреч

В последнее время очень сказывается фактор поля: хозяева арены побеждают вот уже семь раз кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тенденция сохранится. Но понятно, что важная битва не будет зрелищной - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,666).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
19 октбря 2024 -
21:45
Лацио
Тотал голов больше 2.5 1.66 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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