Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 

Сегодня, 19 октября, стартовал 8-й тур итальянской Серии А.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Милан», который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, победил минимально «Удинезе. Единственный гол в матче забил Самуэль Чуквуезе. «Красные-черные» перевалили серию из двух поражений.

«Ювентус» в большинстве дожал «Лацио». Автоголом на 85-й минуте отметился испанец Марио Хила.

Еще в двух поединках игрового дня были зафиксированы ничейные результаты.

Серия А. 8-й тур, 19 октября.

Ювентус – Лацио – 1:0

Гол: Хила, 85 (автогол).

Ювентус – Ди Грегорио, Кабаль, Калулу, Гатти (Данило, 73), Савона (Веа, 54), Дуглас Луис, Локателли (Фаджоли, 54), Тюрам (Аджич, 72), Йылдыз, Влахович, Камбьязо.



Лацио – Проведель, Нуну Тавареш (Пеллегрини, 78), Романьоли, Хила, Марушич, Ровелла, Гендузи (Весино, 67), Дзакканьи (Кастровилли, 67), Диа (Габаррон, 27), Исаксен (Педро, 67), Кастельянос.

Милан – Удинезе – 1:0

Гол: Чуквуэзе, 13.

Милан – Меньян, Павлович, Тиав, Эмерсон, Терраччано, Рейндерс, Фофана, Окафор (Муса, 46), Пулишич, Чуквуэзе (Томори, 88), Мората (Абрахам, 73).



Удинезе – Окойе, Туре, Бийол, Кабаселе, Земура, Эхизибуэ (Камара, 61), Саррага (Эккеленкамп, 69), Карлстрем (Бреннер, 81), Ловрич (Пайеро, 70), Браво (Дэвис, 60), Лукка.

Дженоа – Болонья – 2:2

Голы: Пинамонти, 73, 85 - Орсолини, 37, Одгор, 56

Комо – Парма – 1:1

Голы: Пас, 45 - Бонни, 20

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

A COLOSSAL effort 👏👏👏#MilanUdinese #SempreMilan

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/df01ySMTnP