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Англия
19 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 19 декабря 2024, 14:09
335
0

Арсенал в поисках запасного вратаря. Артета остановился на кипере Аталанты

Марк Карнесекки попал на радары лондонского клуба

19 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 19 декабря 2024, 14:09
335
0
Арсенал в поисках запасного вратаря. Артета остановился на кипере Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Карнесекки

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения голкипера «Аталанты» Марко Карнесекки в качестве второго вратаря команды.

Тренер канониров Микель Артета желает подписать голкипера, способного в нужный момент полноценно заменить Давида Рая. По мнению представителей клуба, Марко подходит на подобную роль.

Контракт Карнесекки с «Аталантой» истекает летом 2026 года, однако, пока, богиня не хочет расставаться с вратарем.

На счету Марко 21 поединок во всех турнирах в сезоне-2024/25. Лишь в девяти матчах Карнесекки удалось уберечь ворота сухими.

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Аталанта Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы АПЛ трансферы Серии A Давид Райя
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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