Арсенал в поисках запасного вратаря. Артета остановился на кипере Аталанты

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения голкипера «Аталанты» Марко Карнесекки в качестве второго вратаря команды.

Тренер канониров Микель Артета желает подписать голкипера, способного в нужный момент полноценно заменить Давида Рая. По мнению представителей клуба, Марко подходит на подобную роль.

Контракт Карнесекки с «Аталантой» истекает летом 2026 года, однако, пока, богиня не хочет расставаться с вратарем.

На счету Марко 21 поединок во всех турнирах в сезоне-2024/25. Лишь в девяти матчах Карнесекки удалось уберечь ворота сухими.