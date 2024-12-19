Арсенал в поисках запасного вратаря. Артета остановился на кипере Аталанты
Марк Карнесекки попал на радары лондонского клуба
Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения голкипера «Аталанты» Марко Карнесекки в качестве второго вратаря команды.
Тренер канониров Микель Артета желает подписать голкипера, способного в нужный момент полноценно заменить Давида Рая. По мнению представителей клуба, Марко подходит на подобную роль.
Контракт Карнесекки с «Аталантой» истекает летом 2026 года, однако, пока, богиня не хочет расставаться с вратарем.
На счету Марко 21 поединок во всех турнирах в сезоне-2024/25. Лишь в девяти матчах Карнесекки удалось уберечь ворота сухими.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве галактикос
Андрей Сеньков ждет ответа на ряд поставленных вопросов