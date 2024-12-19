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  4. «Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
Лига Европы
19 декабря 2024, 14:11 |
991
6

«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ

Виктор не понимает некоторых празднований футболистов «Динамо»

19 декабря 2024, 14:11 |
991
6
«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
ФК Динамо Киев.

Украинский журналист Виктор Вацко разнес игроков киевского «Динамо» за результаты в Лиге Европы. Виктор заявил, что ему очень жаль братьев Суркисов, которые платят футболистам зарплаты.

«Напишите мне в комментариях, что это значит? Расслабленные, напитки**х? Ну в принципе оно и так видно: 6 игр в ЛЕ, 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений, 1 гол забили, 15 пропустили.

Больше всего мне в этой ситуации, вы не поверите, братьев Суркисов жалко, они же платят зарплату этим чиловым мальчикам с ручками в трусиках, и очень хорошие зарплаты они им платят, стабильно платят. И ведь это братья Суркисы рассматривают чиловых мальчиков, как инвестицию. Как кого-то, кого можно продать в Европу, заработать хорошие деньги», – сказал Вацко.

«Динамо» за шесть туров основного этапа Лиги Европы не смогло получить ни одного зачетного пункта и досрочно упустило даже теоретические шансы на плей-офф.

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Виктор Вацко Динамо Киев Лига Европы Григорий Суркис Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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Комментарии 6
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serhiy
Вацко ,ти непереживай за чужі гроші,переживай за свої Карпати ,ти там також колись накерував в 2012-2013 році де відповідав за селекційну, трансферну діяльність, а також промоцію та імідж клубу . 
   Сезон «Карпат» (Львів) 2012—2013 —  у чемпіонаті команда посіла 14-е місце. У Кубку України клуб дійшов до 1/4 фіналу. Молодіжна команда «Карпат» посіла 9-те місце у першості України серед молодіжних складів. 
 За що там тобі гроші платили ).
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+3
Kitten
Якщо вже так шкода,Вацко,то допоможи їм фінансово)))))
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+1
Hungarian 4 sticks🤣
Пидрфань, венгры тоже не тратили 40 миллионов😜 ну натянули твою дыр очку 1️⃣0️⃣4️⃣ на 0-4 пал очки👉👌Лол) венгры
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0
FunnyCat_____
Ну чего их жалеть, они 40 миллионов не тратили на трансферы+ ЗП еще бешеное для бразильцев 
Так что, что потратили - то и получили
Ну и в чемпионате + 5 над главным конкурентом на данный момент- не все так плохо 
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0
ALFred
Вацко коробить від того, що його нікуди не беруть на роботу, вже матчі не коментує, бо вже не треба він нікому, в експерти теж, там своїх хватає, залишається на ютубі корчити з себе клоуна.
Вже впав до рівня бурбасятини
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0
Hungarian 4 sticks🤣
Впопулярные и наротные 36 из 36 или 1️⃣0️⃣4️⃣ из 106☝️ кому как больше нравится
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-6
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