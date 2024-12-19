«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ

Украинский журналист Виктор Вацко разнес игроков киевского «Динамо» за результаты в Лиге Европы. Виктор заявил, что ему очень жаль братьев Суркисов, которые платят футболистам зарплаты.

«Напишите мне в комментариях, что это значит? Расслабленные, напитки**х? Ну в принципе оно и так видно: 6 игр в ЛЕ, 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений, 1 гол забили, 15 пропустили.

Больше всего мне в этой ситуации, вы не поверите, братьев Суркисов жалко, они же платят зарплату этим чиловым мальчикам с ручками в трусиках, и очень хорошие зарплаты они им платят, стабильно платят. И ведь это братья Суркисы рассматривают чиловых мальчиков, как инвестицию. Как кого-то, кого можно продать в Европу, заработать хорошие деньги», – сказал Вацко.

«Динамо» за шесть туров основного этапа Лиги Европы не смогло получить ни одного зачетного пункта и досрочно упустило даже теоретические шансы на плей-офф.