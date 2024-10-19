Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович ведет переговоры о дебюте в боксе с организацией Misfits Boxing. Президент компании Мамс Тейлор сообщил следующее:

«Я пытался убедить Златана не делать этого, но у меня ничего не получилось. Он давно следит за поединками, мы хорошо с ним знакомы. Златан занимался раньше кикбоксингом, он отличный спортсмен.

Я не буду называть имена потенциальных соперников Ибрагимовича. Но он часто говорил со мной об этом и я считаю, что это вопрос времени, когда он появится в ринге», – заинтриговал Тейлор.

Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь в 2023 году после отличной карьеры – играл за «Милан», «ПСЖ», «Барселону»», «Ювентус», «Аякс», «Интер», «МЮ» и «Лос-Анджелес».