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19 октября 2024, 14:22 |
394
3

Ибрагимович ведет переговоры о дебюте в боксе

Звездный швед не собирается отдыхать и ищет новый вызов

19 октября 2024, 14:22 |
394
3
Ибрагимович ведет переговоры о дебюте в боксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович ведет переговоры о дебюте в боксе с организацией Misfits Boxing. Президент компании Мамс Тейлор сообщил следующее:

«Я пытался убедить Златана не делать этого, но у меня ничего не получилось. Он давно следит за поединками, мы хорошо с ним знакомы. Златан занимался раньше кикбоксингом, он отличный спортсмен.

Я не буду называть имена потенциальных соперников Ибрагимовича. Но он часто говорил со мной об этом и я считаю, что это вопрос времени, когда он появится в ринге», – заинтриговал Тейлор.

Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь в 2023 году после отличной карьеры – играл за «Милан», «ПСЖ», «Барселону»», «Ювентус», «Аякс», «Интер», «МЮ» и «Лос-Анджелес».

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Златан Ибрагимович
Микола Титюк Источник: Boxing Social
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Александр Поляк
Ибрагимович духовит,желаю ему успехов,он настоящий воин 
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Умник
Все спорт окончательно заражен бабками 
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Saar
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