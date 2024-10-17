Полесье – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 октября в 18:00 состоится матч 10-го тура УПЛ
В субботу, 19 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Левый Берег».
Команды встретятся на Центральном городском стадионе города Житомир.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Полесье» занимает 2-е место, имея 20 очков после 8 игр. У «Левого Берега» 7 пунктов после 9 встреч и 14-я позиция.
Полесье – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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