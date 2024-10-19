19 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Атлетик» и «Эспаньол». Игра завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу хозяев.

Судьба матча была решена уже в первом тайме – благодаря дублю Иньяки Уильямса и голу Дани Вивиана счет стал 3:0. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами – похоже, «Эспаньол» быстро смирился с поражением.

19 октября. 10 тур, Ла Лига.

«Атлетик» Бильбао – «Эспаньол» – 4:1

Голы: Вивиан, 6, Уильямс, 28, 30, Беренгер, 55 – Техеро, 90+2

Видеообзор матча: