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  4. Атлетик – Эспаньол – 4:1. Дубль Иньяки Уильямса. Видео голов и обзор матча
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Атлетик Бильбао
19.10.2024 15:00 – FT 4 : 1
Эспаньол
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Испания
19 октября 2024, 17:41 | Обновлено 19 октября 2024, 17:50
44
0

Атлетик – Эспаньол – 4:1. Дубль Иньяки Уильямса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура испанской Ла Лиги

19 октября 2024, 17:41 | Обновлено 19 октября 2024, 17:50
44
0
Атлетик – Эспаньол – 4:1. Дубль Иньяки Уильямса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Эспаньол

19 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Атлетик» и «Эспаньол». Игра завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу хозяев.

Судьба матча была решена уже в первом тайме – благодаря дублю Иньяки Уильямса и голу Дани Вивиана счет стал 3:0. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами – похоже, «Эспаньол» быстро смирился с поражением.

19 октября. 10 тур, Ла Лига.

«Атлетик» Бильбао – «Эспаньол» – 4:1

Голы: Вивиан, 6, Уильямс, 28, 30, Беренгер, 55 – Техеро, 90+2

Видеообзор матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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