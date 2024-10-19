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  4. Зинченко вернулся в заявку Арсенала, Забарный выйдет в основе матча АПЛ
Англия
19 октября 2024, 18:43 | Обновлено 19 октября 2024, 18:48
502
0

Зинченко вернулся в заявку Арсенала, Забарный выйдет в основе матча АПЛ

Оба украинца могут выйти на поле

19 октября 2024, 18:43 | Обновлено 19 октября 2024, 18:48
502
0
Зинченко вернулся в заявку Арсенала, Забарный выйдет в основе матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Забарный и Зинченко

Александр Зинченко, который из-за травмы пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, восстановился и вернулся в заявку Арсенала на матч АПЛ против Борнмута.

В составе Борнмута в основе выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Зинченко в нынешнем сезоне провел два матча, Забарный принял участие в семи встречах. Оба игрока результативными действиями не отмечались.

Матч начнется в 19:30.

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Арсенал Лондон Борнмут Александр Зинченко Илья Забарный Английская Премьер-лига стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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