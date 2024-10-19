Англия19 октября 2024, 18:43 | Обновлено 19 октября 2024, 18:48
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Зинченко вернулся в заявку Арсенала, Забарный выйдет в основе матча АПЛ
Оба украинца могут выйти на поле
19 октября 2024, 18:43 | Обновлено 19 октября 2024, 18:48
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Александр Зинченко, который из-за травмы пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, восстановился и вернулся в заявку Арсенала на матч АПЛ против Борнмута.
В составе Борнмута в основе выйдет украинский защитник Илья Забарный.
Зинченко в нынешнем сезоне провел два матча, Забарный принял участие в семи встречах. Оба игрока результативными действиями не отмечались.
Матч начнется в 19:30.
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