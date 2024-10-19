Зинченко вернулся в заявку Арсенала, Забарный выйдет в основе матча АПЛ

Александр Зинченко, который из-за травмы пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, восстановился и вернулся в заявку Арсенала на матч АПЛ против Борнмута.

В составе Борнмута в основе выйдет украинский защитник Илья Забарный.

Зинченко в нынешнем сезоне провел два матча, Забарный принял участие в семи встречах. Оба игрока результативными действиями не отмечались.

Матч начнется в 19:30.