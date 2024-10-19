19.10.2024 14:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига19 октября 2024, 16:20 | Обновлено 19 октября 2024, 16:21
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Первая лига. 13 тур, 19 октября. Смотреть онлайн LIVE
В субботу состоятся 5 матчей чемпионата
19 октября 2024, 16:20 | Обновлено 19 октября 2024, 16:21
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19 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 13-й тур, 19 октября
- 13:00 Эпицентр - Металлист
- 13:30 Кудровка - Виктория
- 14:00 Агробизнес - Прикарпатье
- 14:30 Подолье - Минай
- 15:00 Металлист 1925 - ЮКСА
Первая лига. 13:00 Эпицентр - Металлист
13:30 Кудровка - Виктория
14:00 Агробизнес - Прикарпатье
14:30 Подолье - Минай
15:00 Металлист 1925 - ЮКСА
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