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Первая лига
Агробизнес
19.10.2024 14:00 – FT 0 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 октября 2024, 16:20 | Обновлено 19 октября 2024, 16:21
381
0

Первая лига. 13 тур, 19 октября. Смотреть онлайн LIVE

В субботу состоятся 5 матчей чемпионата

19 октября 2024, 16:20 | Обновлено 19 октября 2024, 16:21
381
0
Первая лига. 13 тур, 19 октября. Смотреть онлайн LIVE
pfl.ua

19 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 13-й тур, 19 октября

  • 13:00 Эпицентр - Металлист
  • 13:30 Кудровка - Виктория
  • 14:00 Агробизнес - Прикарпатье
  • 14:30 Подолье - Минай
  • 15:00 Металлист 1925 - ЮКСА

Первая лига. 13:00 Эпицентр - Металлист

13:30 Кудровка - Виктория

14:00 Агробизнес - Прикарпатье

14:30 Подолье - Минай

15:00 Металлист 1925 - ЮКСА

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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