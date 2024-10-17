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Лига наций
17 октября 2024, 22:42 | Обновлено 17 октября 2024, 22:53
720
2

Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре

Известный тренер ожидает возвращения Цыганкова и Зинченко

17 октября 2024, 22:42 | Обновлено 17 октября 2024, 22:53
720
2
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
УАФ. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич высказался о решающих матчах для сборной Украины в Лиге наций против Грузии и Албании, которые состоятся в ноябре:

– Украинская сборная остается в игре. Знаете, я не буду оригиналом, когда скажу, что в последние годы уровень европейских сборных заметно выравнялся. Теперь, чтобы быть на виду, надо чем-то удивлять в каждом поединке. Только нестандартные действия и характер могут помочь склонить чаши весов на свою сторону.

В ноябре в заключительных матчах Лиги наций с грузинами и албанцами украинцам нужно побеждать. Справимся ли мы с этим?

– Я много ожидаю от возвращения в строй травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зинченко, что скажется на взаимодействии с Артемом Довбиком. Если он начнет, наконец, забивать не только с 11-метровой отметки, то наши шансы повыситься в классе резко возрастут.

Сейчас сборная Украины занимает последнее место в своей группе Лиги наций 2024/25, имея в активе четыре очка.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Лига наций Артем Довбик инсайд Виктор Цыганков Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Стюард #11
Да, только зинченко конечно ж если не левый защитник - там по надежности миколенко в лучшей форме на первом месте, второе железно за матвиенком. А вот зина - над калюжным спепеди - очень топ вроде звучит, с мудриком слева, цынаном справа и довбикрм посредине.
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