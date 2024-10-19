У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки
Лондонский клуб может быть наказан за огромные траты
Лондонский «Челси» может столкнуться с проблемами из-за больших денежных трат – финансовый отчет команды показал внушительный минус. Чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, руководство решило продать женскую команду.
Руководитель футбольной консалтинговой фирмы Кит Винесс рассказал, что эта продажа будет считаться недействительной, если АПЛ примет закон о спонсорских договорах:
«Если эти изменения будут приняты, «Челси» окажется под угрозой снятия очков в турнирной таблице. Сейчас кажется, что у них большие проблемы. Они думали, что если продадут женскую команду, то поступят разумно. Но если эта сделка не будет одобрена, то клуб не сможет перекрыть огромные траты», – заявил Винесс.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб следит за украинским футболистом.
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