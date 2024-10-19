Первая лига. Победы Металлиста 1925 и Миная, поражение Агробизнеса

В матче очередного тура Первой лиги Металлист 1925 обыграл команду ЮКСА со счетом 2:0. Харьковчане сегодня стали единственными хозяевами, которым удалось одержать победу.

Среди других результатов отметим поражение лидера группы А Агробизнеса, а также ничью Эпицентра и Металлиста, которые идут в топ-3 этого дивизиона.

Постепенно подбирается к лидерам Минай.

Первая лига. 13-й тур

Эпицентр – Металлист 1:1

Голы: Кравчук, 35 – Луцив, 23

Кудровка – Виктория 0:2

Голы: Евпак, 25, Сасовский, 59

Агробизнес – Прикарпатье 0:1

Гол: Француз, 33

Подолье – Минай 0:1

Гол: Ременяк, 18

Металлист 1925 – ЮКСА 2:0

Голы: Кравец, 58, Ари Моура 64

Турнирная таблица