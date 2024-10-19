Первая лига. Победы Металлиста 1925 и Миная, поражение Агробизнеса
Состоялось пять матчей тура в Первой лиге
В матче очередного тура Первой лиги Металлист 1925 обыграл команду ЮКСА со счетом 2:0. Харьковчане сегодня стали единственными хозяевами, которым удалось одержать победу.
Среди других результатов отметим поражение лидера группы А Агробизнеса, а также ничью Эпицентра и Металлиста, которые идут в топ-3 этого дивизиона.
Постепенно подбирается к лидерам Минай.
Первая лига. 13-й тур
Эпицентр – Металлист 1:1
Голы: Кравчук, 35 – Луцив, 23
Кудровка – Виктория 0:2
Голы: Евпак, 25, Сасовский, 59
Агробизнес – Прикарпатье 0:1
Гол: Француз, 33
Подолье – Минай 0:1
Гол: Ременяк, 18
Металлист 1925 – ЮКСА 2:0
Голы: Кравец, 58, Ари Моура 64
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