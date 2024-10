СМИТ-РОУ: «Оставить Арсенал было самым трудным решением»

24-летний английский полузащитник лондонского «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу рассказал, как покидал «канониров».

«Оставить «Арсенал» было самым тяжелым решением в моей карьере, но я хотел больше играть. Для меня главное - выходить на поле, ведь тогда я чувствую себя счастливым. Это тот момент, когда ты выбираешь что-то лучшее для себя», - сказал в интервью TeleFootball.

Эмиль Смит-Роу - воспитанник лондонского «Арсенала». Прошел с клубом путь в большой футбол из молодежных составов, но стать основным игроком «канониров» ему не суждено было.

В 2024 году игрок подписал контракт с «Фулхэмом».

