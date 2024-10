Правый защитник Челси восстановился после травмы

24-летний английский защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс восстановился после травмы и начал тренироваться вместе с командой. Игрок травмировался еще в начале сезона, ему диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

Джеймс, воспитанник «пенсионеров», в структуре команды находится со школьного возраста. Дебютировал в основной команде в 2019 году.

Также в сезоне 2018/19 Рис находился в аренде в клубе «Уиган».

На счету защитника 108 матчей в Английской Премьер-лиге и 7 забитых голов. Также Джеймс 16 раз надевал футболку сборной Англии.

🚨 OFFICIAL: Reece James has returned to Chelsea team training. 💪 pic.twitter.com/1wh9T6Rii7