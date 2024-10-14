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Англия
14 октября 2024, 18:20 | Обновлено 14 октября 2024, 18:24
225
0

Правый защитник Челси восстановился после травмы

Рис Джеймс покинул лазарет команды и готовится к предстоящим матчам

14 октября 2024, 18:20 | Обновлено 14 октября 2024, 18:24
225
0
Правый защитник Челси восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

24-летний английский защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс восстановился после травмы и начал тренироваться вместе с командой. Игрок травмировался еще в начале сезона, ему диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

Джеймс, воспитанник «пенсионеров», в структуре команды находится со школьного возраста. Дебютировал в основной команде в 2019 году.

Также в сезоне 2018/19 Рис находился в аренде в клубе «Уиган».

На счету защитника 108 матчей в Английской Премьер-лиге и 7 забитых голов. Также Джеймс 16 раз надевал футболку сборной Англии.

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Рис Джеймс Челси травма травма колена чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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