ФОТО. Ямал стал новой десяткой в сборной Испании

17-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал выбрал себе №10 в национальной сборной Испании. Ранее этот номер по традиции давали лучшему атакующему игроку.

Ранее под номером 10 в сборной Испании играли Рауль Гонсалес, Сеск Фабрегас, Иско, Тьяго Алькантара, Санти Касорла и Хосе Антонио Рейес.

На Евро-2024 под №10 за испанцев играл Нико Уильямс. На том же турнире Ямал играл под номером 19.

Ямал в очень юном возрасте уже сыграл за сборную 16 матчей и забил 3 мяча. На клубном уровне у Ламина в этом сезоне 11 выходов на поле и 5 забитых мячей.

12 октября сборная Испании сыграет матч Лиги наций против Дании.

🚨 BREAKING: Lamine Yamal to wear the #10 for Spain. #FCB 🔥 pic.twitter.com/lOPzE3Ta2b