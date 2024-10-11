Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ямал стал новой десяткой в сборной Испании
Испания
11 октября 2024, 14:35 | Обновлено 11 октября 2024, 14:49
141
0

ФОТО. Ямал стал новой десяткой в сборной Испании

Юный игрок становится лидером команды

11 октября 2024, 14:35 | Обновлено 11 октября 2024, 14:49
141
0
ФОТО. Ямал стал новой десяткой в сборной Испании
Transfermarkt. Ламин Ямал

17-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал выбрал себе №10 в национальной сборной Испании. Ранее этот номер по традиции давали лучшему атакующему игроку.

Ранее под номером 10 в сборной Испании играли Рауль Гонсалес, Сеск Фабрегас, Иско, Тьяго Алькантара, Санти Касорла и Хосе Антонио Рейес.

На Евро-2024 под №10 за испанцев играл Нико Уильямс. На том же турнире Ямал играл под номером 19.

Ямал в очень юном возрасте уже сыграл за сборную 16 матчей и забил 3 мяча. На клубном уровне у Ламина в этом сезоне 11 выходов на поле и 5 забитых мячей.

12 октября сборная Испании сыграет матч Лиги наций против Дании.

По теме:
Матч Украина - Чехия рассудит Гильермо Куадра из Испании
«Украинцы уже не фавориты». Экс-игрок сборной не верит в победу над Грузией
Рой КИН: «Пикфорд ужасен. Он не меняется»
сборная Испании по футболу Ламин Ямал Лига наций игровой номер игровая форма Барселона
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Футбол | 10 октября 2024, 15:42 63
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций

Ребров провел пресс-конференцию перед игрой Лиги наций

«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
Футбол | 11 октября 2024, 10:03 6
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева

Артем и Александр продолжают конфликтовать

Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Авто/мото | 10.10.2024, 19:00
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 11.10.2024, 07:49
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Суперкомпьютер составил топ-20 лиг мира и назвал лучший клуб планеты
Футбол | 11.10.2024, 14:26
Суперкомпьютер составил топ-20 лиг мира и назвал лучший клуб планеты
Суперкомпьютер составил топ-20 лиг мира и назвал лучший клуб планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 11:05 22
Теннис
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19 2
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
10.10.2024, 20:49 1
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 2
Война
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
10.10.2024, 13:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем