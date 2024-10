Не прервал винстрик. Муж Свитолиной в Шанхае не сломил фаворита

Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 АТР) в четвертом раунде супертурнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай) завершил свои выступления, потерпев поражение от испанца Карлоса Алькараса (№3 АТР).

Фавориту встречи муж украинской теннисистки Элины Свитолиной проиграл в двух сетах за 1 час 28 минут.

АТР Шанхай. Хард. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:5

Карлос Алькарас, обыграв Монфиса, довел серию своих побед на харде до 12 встреч.

В четвертьфинале Алькарас сыграет против Томми Пола либо против Томаша Махача.

The winning streak continues 😮‍💨@carlosalcaraz defeats Monfils 6-4 7-5 to make it 12 consecutive wins and book a spot in the Shanghai final eight.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/awYDshGIr3