Не прервал винстрик. Муж Свитолиной в Шанхае не сломил фаворита
Гаэль Монфис проиграл Карлосу Алькарасу
Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 АТР) в четвертом раунде супертурнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай) завершил свои выступления, потерпев поражение от испанца Карлоса Алькараса (№3 АТР).
Фавориту встречи муж украинской теннисистки Элины Свитолиной проиграл в двух сетах за 1 час 28 минут.
АТР Шанхай. Хард. 1/8 финала
Карлос Алькарас (Испания, 3) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:5
Карлос Алькарас, обыграв Монфиса, довел серию своих побед на харде до 12 встреч.
В четвертьфинале Алькарас сыграет против Томми Пола либо против Томаша Махача.
The winning streak continues 😮💨@carlosalcaraz defeats Monfils 6-4 7-5 to make it 12 consecutive wins and book a spot in the Shanghai final eight.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/awYDshGIr3— ATP Tour (@atptour) October 9, 2024
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