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ATP
09 октября 2024, 11:27 | Обновлено 09 октября 2024, 11:50
489
0

Не прервал винстрик. Муж Свитолиной в Шанхае не сломил фаворита

Гаэль Монфис проиграл Карлосу Алькарасу

09 октября 2024, 11:27 | Обновлено 09 октября 2024, 11:50
489
0
Не прервал винстрик. Муж Свитолиной в Шанхае не сломил фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Карлос Алькарас

Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 АТР) в четвертом раунде супертурнира категории ATP 1000 в Шанхае (Китай) завершил свои выступления, потерпев поражение от испанца Карлоса Алькараса (№3 АТР).

Фавориту встречи муж украинской теннисистки Элины Свитолиной проиграл в двух сетах за 1 час 28 минут.

АТР Шанхай. Хард. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:5

Карлос Алькарас, обыграв Монфиса, довел серию своих побед на харде до 12 встреч.

В четвертьфинале Алькарас сыграет против Томми Пола либо против Томаша Махача.

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ATP Шанхай Гаэль Монфис Карлос Алькарас (теннисист)
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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