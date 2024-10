ФОТО. Экс-тренер Барселоны шокировал всех своим нынешним видом

Экс-тренер «Барселоны» Хави Эрнандес широко обсуждается в соцсетях после того как его жена выставила сторис.

Внимание на нынешний неоднозначный лук легенды «Барсы» обратил популярный аккаунт Out of Context Football.

Футбольные болельщики буквально не могли поверить, что Хави решил так одеться на вечеринку, которую организовали друзья Хави и его жены Нурии Куниреллы.

Вот несколько их комментариев под сообщением в соцсети X:

«Что мужчины делают ради своих жен»

«Это Хави или мои глаза перестали работать?»

«От легенды Барселоны до танцовщика балета»

И так далее... Действительно, довольно неожиданный лук от Хави.

