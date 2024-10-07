ФОТО. Экс-тренер Барселоны шокировал всех своим нынешним видом
Вы будете удивлены тем, как выглядит сейчас Хави...
Экс-тренер «Барселоны» Хави Эрнандес широко обсуждается в соцсетях после того как его жена выставила сторис.
Внимание на нынешний неоднозначный лук легенды «Барсы» обратил популярный аккаунт Out of Context Football.
Футбольные болельщики буквально не могли поверить, что Хави решил так одеться на вечеринку, которую организовали друзья Хави и его жены Нурии Куниреллы.
Вот несколько их комментариев под сообщением в соцсети X:
«Что мужчины делают ради своих жен»
«Это Хави или мои глаза перестали работать?»
«От легенды Барселоны до танцовщика балета»
И так далее... Действительно, довольно неожиданный лук от Хави.
October 7, 2024
What men do for their wife😭— Barcalad (@RisKr_999) October 7, 2024
Is that xavi or my eyes just didn't work well— Man_utd Ball (@UTD_Ball) October 7, 2024
From Barca Legend to a ballet dancer— ZEUS🐐👑 (@RMAzeus) October 7, 2024
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