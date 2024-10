Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине

5 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/2 финала.

Американская теннисистка Коко Гофф в трех сетах переиграла Паулу Бадосу. Коко отдала первую партию и проигрывала 2:4 во второй, но сумела перевернуть ход встречи.

Каролина Мухова в двух сетах справилась с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвень.

Финальный поединок между Муховой и Гофф запланирован на воскресенье, 6 октября, в 14:00 по Киеву.

WTA 1000 Пекин. 1/2 финала

Каролина Мухова – Чжэн Циньвень [5] – 6:3, 6:4

Коко Гофф [4] – Паула Бадоса – 4:6, 6:4, 6:2

Видеообзор матча Мухова – Чжэн

Видеообзор матча Гофф – Бадоса

FOR ALL THE GLORY 🏆🏆🏆🏆@karomuchova7 and @CocoGauff will face off tomorrow for the title in Beijing!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/4Rk32rakzJ