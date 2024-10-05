По следам Суареса. Игрок английского Престона укусил соперника
За содеянное игрока отстранили на 8 матчей
25-летний черногорский форвард Милутин Осмаич укусил игрока «Блэкберна» в матче 6-го тура Чемпионшипа. За это Футбольная ассоциация Англии назначила ему восемь матчей дисквалификации. Также игрока оштрафовали на 15 тысяч фунтов.
Осмаич стал игроком «Престона» в прошлом сезоне. За два неполных сезона Милутин 47 раз выходил на поле и забил 13 голов.
За свою карьеру Милутин Осмаич играл за черногорскую «Сутьеску», испанский «Кадис» и португальскую «Визелу». Ни в одном из этих клубов нападающий не кусался.
Ранее статус главного футбольного «кусаки» был у Луиса Суареса.
Absolutely disgusting from Osmajic. How the officials see him bite Owen Beck’s neck and only given a yellow card? It is actually ABH. #Rovers #PNE @EFL @PGMOL @Rovers pic.twitter.com/iPupLAgVug— Simon Breakell (@simonbreakell) September 22, 2024
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