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  4. По следам Суареса. Игрок английского Престона укусил соперника
Англия
05 октября 2024, 16:59 | Обновлено 05 октября 2024, 17:02
67
0

По следам Суареса. Игрок английского Престона укусил соперника

За содеянное игрока отстранили на 8 матчей

05 октября 2024, 16:59 | Обновлено 05 октября 2024, 17:02
67
0
По следам Суареса. Игрок английского Престона укусил соперника
Transfermarkt. Милутин Осмаич

25-летний черногорский форвард Милутин Осмаич укусил игрока «Блэкберна» в матче 6-го тура Чемпионшипа. За это Футбольная ассоциация Англии назначила ему восемь матчей дисквалификации. Также игрока оштрафовали на 15 тысяч фунтов.

Осмаич стал игроком «Престона» в прошлом сезоне. За два неполных сезона Милутин 47 раз выходил на поле и забил 13 голов.

За свою карьеру Милутин Осмаич играл за черногорскую «Сутьеску», испанский «Кадис» и португальскую «Визелу». Ни в одном из этих клубов нападающий не кусался.
Ранее статус главного футбольного «кусаки» был у Луиса Суареса.

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Престон чемпионат Англии по футболу Чемпионшип дисквалификация штрафы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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