По следам Суареса. Игрок английского Престона укусил соперника

25-летний черногорский форвард Милутин Осмаич укусил игрока «Блэкберна» в матче 6-го тура Чемпионшипа. За это Футбольная ассоциация Англии назначила ему восемь матчей дисквалификации. Также игрока оштрафовали на 15 тысяч фунтов.

Осмаич стал игроком «Престона» в прошлом сезоне. За два неполных сезона Милутин 47 раз выходил на поле и забил 13 голов.

За свою карьеру Милутин Осмаич играл за черногорскую «Сутьеску», испанский «Кадис» и португальскую «Визелу». Ни в одном из этих клубов нападающий не кусался.

Ранее статус главного футбольного «кусаки» был у Луиса Суареса.

Absolutely disgusting from Osmajic. How the officials see him bite Owen Beck’s neck and only given a yellow card? It is actually ABH. #Rovers #PNE @EFL @PGMOL @Rovers pic.twitter.com/iPupLAgVug