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04 октября 2024, 15:07 |
554
0

«Он – конь». Рюдигер высказался о Холанде

Центрбек рассказал, кто из защитников может сравниться по силе с норвежцем

04 октября 2024, 15:07 |
554
0
«Он – конь». Рюдигер высказался о Холанде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Антонио Рюдигер

Именитый защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о звездном нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде:

«Холанд? Я думаю, я старомодный защитник, который любит сражаться с нападающими, как он. Он конь. Не знаю, что он ест или делает, но просто вау. Его сила, когда я смотрю его голы, если подача идет высоко на дальнюю стойку, ты не можешь его обогнать. Круто.

Он не забил против нас, но попал в перекладину. Трудно подготовиться. Ты должен быть готов к физической борьбе и не оставлять слишком много пространства позади себя, потому что там он тоже опасен. Если ты бежишь с ним, это может быть тяжело. Когда он выставляет руку, мало кто может с ним по силам сравняться. Единственные люди, которых я видел, что могут с ним сравниться, это Ван Дейк, Салиба, а ну и я, я тоже сделал свое дело против него».

«Манчестер Сити» с Холандом играли против «Реала» с Рюдигером в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24. Королевский клуб прошел в полуфинал еврокубка, а норвежский нападающий не отличился результативными действиями в том матче.

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холланд провел 9 матчей за клуб, отличившись 11 забитыми мячами.

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Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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