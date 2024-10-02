Лилль – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Пьер Моруа во Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Дэвид, 45+2
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Дэвид, 45+2 мин.
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