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Лига чемпионов
02 октября 2024, 23:12 |
1046
0

Лилль – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 23:12 |
1046
0
Лилль – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Пьер Моруа во Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Лилль (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Дэвид, 45+2

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Дэвид, 45+2 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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