Гол и ассист Салаха. Ливерпуль разобрался с Болоньей в Лиге чемпионов

2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

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Голами за подопечных Арне Слота отличились Алексис Макаллистер и Мохамед Салах. Кроме того, египтянин также отдал ассист на своего партнера.

После двух туров у Ливерпуля 6 очков из 6. На старте соревнований английский коллектив одолел Милан 3:1.

Болонья в 1-м туре еврокубкового турнира сыграла вничью с донецким Шахтером. У команды Винченцо Итальяно в активе 1 набранный пункт.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Ливерпуль – Болонья – 2:0

Голы: Макаллистер, 11, Салах, 75