Гол и ассист Салаха. Ливерпуль разобрался с Болоньей в Лиге чемпионов
Мерсисайдцы переиграли итальянскую команду 2:0 во 2-м туре еврокубкового турнира
2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.
Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
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Голами за подопечных Арне Слота отличились Алексис Макаллистер и Мохамед Салах. Кроме того, египтянин также отдал ассист на своего партнера.
После двух туров у Ливерпуля 6 очков из 6. На старте соревнований английский коллектив одолел Милан 3:1.
Болонья в 1-м туре еврокубкового турнира сыграла вничью с донецким Шахтером. У команды Винченцо Итальяно в активе 1 набранный пункт.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Ливерпуль – Болонья – 2:0
Голы: Макаллистер, 11, Салах, 75
2️⃣ #UCL wins out of 2️⃣✅ pic.twitter.com/QTQM5o53Gu— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2024
Triplice fischio ad Anfield 🔚#LiverpoolBologna#UCL #WeAreOne pic.twitter.com/sbGEn3bJqh— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 2, 2024
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