Лига чемпионов03 октября 2024, 01:50 |
28
0
Ливерпуль – Болонья – 2:0. Фараон Салах покоряет ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
03 октября 2024, 01:50 |
28
0
2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Ливерпуль – Болонья – 2:0
Голы: Макаллистер, 11, Салах, 75
Видео голов и обзор матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 октября 2024, 08:15 0
Чжан ждет победы украинского чемпиона
Футбол | 03 октября 2024, 01:43 0
«ПСЖ» нацелился на трансфер Эрлинга
Футбол | 02.10.2024, 20:20
Футзал | 02.10.2024, 22:15
Футбол | 02.10.2024, 21:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.10.2024, 15:45 23
01.10.2024, 23:21 28
01.10.2024, 10:22 4
Футбол
01.10.2024, 08:18 2
01.10.2024, 06:59 9
01.10.2024, 07:15 3
02.10.2024, 07:18 8