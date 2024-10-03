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Лига Чемпионов
Ливерпуль
02.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Болонья
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Лига чемпионов
03 октября 2024, 01:50 |
28
0

Ливерпуль – Болонья – 2:0. Фараон Салах покоряет ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 01:50 |
28
0
Ливерпуль – Болонья – 2:0. Фараон Салах покоряет ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Ливерпуль – Болонья – 2:0

Голы: Макаллистер, 11, Салах, 75

Видео голов и обзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Алексис Макаллистер Мохамед Салах видео голов и обзор Лига чемпионов Ливерпуль Болонья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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