2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.

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Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Ливерпуль – Болонья – 2:0

Голы: Макаллистер, 11, Салах, 75

Видео голов и обзор матча: