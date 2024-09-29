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Лига Чемпионов
Ливерпуль
02.10.2024 22:00 - : -
Болонья
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Лига чемпионов
29 сентября 2024, 16:23 |
17
0

Ливерпуль – Болонья. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

29 сентября 2024, 16:23 |
17
0
Ливерпуль – Болонья. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Болонья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Болонья. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Болонья
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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