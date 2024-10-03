СЛОТ: «Кипер был единственным игроком Ливерпуля со свободным пространством»
2 октября мерсисайдцы одолели Болонью 2:0 во 2-м туре Лиги чемпионов 2024/25
2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
После завершения встречи наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал победу подопечных:
«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах. Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй».
Лучший игрок матча Мохамед Салах:
«Это хороший результат. Это была очень сложная игра. Тактически они были потрясающими. Нам пришлось очень много работать, и мы рады одержать победу. У нас был трудный период в первом тайме, что было сложно, но это нормально в футболе. Это хорошее начало, но это только начало. Мы просто берем одну игру за раз и смотрим, куда это нас приведет. Мы довольны своим началом, но нам еще предстоит пройти долгий путь».
Результат игры прокомментировал и наставник Болоньи Винченцо Итальяно:
«Мы хотели покинуть Энфилд с высоко поднятыми головами, и я думаю, что нам это удалось. Мы создали моменты, мы создали проблемы для Ливерпуля. И ребята хорошо себя проявили. Немного обидно, что нам не удалось забить хотя бы один гол, особенно потому, что разница забитых и пропущенных мячей может иметь решающее значение в таблице. Но мы знали, что это был для нас урок, и сегодня мы заложили основу для наших будущих выступлений».
Видеообзор матча Ливерпуль – Болонья (2:0)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В официальных матчах украинцы встречались с пятикратными чемпионами мира четыре раза
Главный тренер мюнхенцев провел пресс-конференцию после фиаско команды в ЛЧ