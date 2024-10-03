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Ливерпуль
02.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Болонья
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Лига чемпионов
03 октября 2024, 07:46 |
312
0

СЛОТ: «Кипер был единственным игроком Ливерпуля со свободным пространством»

2 октября мерсисайдцы одолели Болонью 2:0 во 2-м туре Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 07:46 |
312
0
СЛОТ: «Кипер был единственным игроком Ливерпуля со свободным пространством»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

После завершения встречи наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал победу подопечных:

«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах. Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй».

Лучший игрок матча Мохамед Салах:

«Это хороший результат. Это была очень сложная игра. Тактически они были потрясающими. Нам пришлось очень много работать, и мы рады одержать победу. У нас был трудный период в первом тайме, что было сложно, но это нормально в футболе. Это хорошее начало, но это только начало. Мы просто берем одну игру за раз и смотрим, куда это нас приведет. Мы довольны своим началом, но нам еще предстоит пройти долгий путь».

Результат игры прокомментировал и наставник Болоньи Винченцо Итальяно:

«Мы хотели покинуть Энфилд с высоко поднятыми головами, и я думаю, что нам это удалось. Мы создали моменты, мы создали проблемы для Ливерпуля. И ребята хорошо себя проявили. Немного обидно, что нам не удалось забить хотя бы один гол, особенно потому, что разница забитых и пропущенных мячей может иметь решающее значение в таблице. Но мы знали, что это был для нас урок, и сегодня мы заложили основу для наших будущих выступлений».

Видеообзор матча Ливерпуль – Болонья (2:0)

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Винченцо Итальяно Арне Слот Мохамед Салах Ливерпуль Болонья Лига чемпионов пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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