СЛОТ: «Кипер был единственным игроком Ливерпуля со свободным пространством»

2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Болонья.

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Поединок прошел на стадионе Энфилд в Англии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

После завершения встречи наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал победу подопечных:

«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах. Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй».

Лучший игрок матча Мохамед Салах:

«Это хороший результат. Это была очень сложная игра. Тактически они были потрясающими. Нам пришлось очень много работать, и мы рады одержать победу. У нас был трудный период в первом тайме, что было сложно, но это нормально в футболе. Это хорошее начало, но это только начало. Мы просто берем одну игру за раз и смотрим, куда это нас приведет. Мы довольны своим началом, но нам еще предстоит пройти долгий путь».

Результат игры прокомментировал и наставник Болоньи Винченцо Итальяно:

«Мы хотели покинуть Энфилд с высоко поднятыми головами, и я думаю, что нам это удалось. Мы создали моменты, мы создали проблемы для Ливерпуля. И ребята хорошо себя проявили. Немного обидно, что нам не удалось забить хотя бы один гол, особенно потому, что разница забитых и пропущенных мячей может иметь решающее значение в таблице. Но мы знали, что это был для нас урок, и сегодня мы заложили основу для наших будущих выступлений».

Видеообзор матча Ливерпуль – Болонья (2:0)