2 октября на «Энфилде» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда весной закончила длительную эпоху Клоппа. Юрген сам выбрал момент расставания: отдав все силы работе в Англии, все же напоследок поднял подопечных на третье место в АПЛ и заодно выиграв Кубок Лиги. Немец поучаствовал в выборе своего преемника - остановились на Слоте. При этом Арне получил практически неизменный коллектив: отпускали только ненужных ветеранов и не оправдавшую надежд молодежь, но и подписали только Кьезу, и то в основном польстившись на заниженную Ювентусом цену. В том числе за счет сыгранности футболистов мерсисайдцы неплохо стартовали. Да, была осечка с Ноттингем Форест, но это было именно что исключение на фоне побед, в том числе и 3:0 на Олд Траффорд над МЮ. Ну и в Лиге чемпионов англичане, пропустив быстрый гол, ответили тремя своими мячами в ворота Милана на Сан-Сиро.

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Болонья

Клуб был итальянским вариантом футбольной сенсации, на которые был так богат розыгрыш 2023/2024, наравне с испанской Жироной, французским Брестом, немецкими Штутгартом и Байером, а также английской Астон Виллой. Как и коллеги, россоблу неожиданно набрали достаточно очков, чтобы получить уникальное для себя право сыграть в Лиге чемпионов. Правда, там уже стартовала немного иная команда, без ряда ведущих футболистов, типа Калафьори и Зиркзее, и, главное, Тиаго Мотта уехал тренировать более статусный Ювентус. Его преемник, Винченцо Итальяно, довольно ожидаемо начал с посредственных результатов. В том числе в Лиге чемпионов красно-синие дебютировали домашней нулевой ничьей против Шахтера. Да, они владели инициативой, но при этом Судаков не реализовал пенальти.

Статистика личных встреч

В 2021-м году стороны играли в товарищеском формате. И там побеждали мерсисайдцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у гостей есть шансы даже на ничью. Ставим на то, что красные выиграют при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,97).