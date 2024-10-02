Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№24 WTA) выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай), проиграв в 1/8 финала так называемой «нейтралке» Арине Соболенко (№2 WTA).

Соболенко одержала победу в двух сетах за 1 час 5 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Арина Соболенко (2) – Мэдисон Киз (США, 18) – 6:4, 6:3

Победительница матча в четвертьфинале сыграет с победительницей противостояния Кристина Букса – Каролина Мухова.

1 октября, напомним, стала известна половина участниц 1/4 финала супертурнира в Пекине, среди которых присутствует украинка Юлия Стародубцева.