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  4. Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
WTA
02 октября 2024, 08:26 | Обновлено 02 октября 2024, 08:34
1361
0

Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине

Мэдисон Киз не справилась с Ариной Соболенко

02 октября 2024, 08:26 | Обновлено 02 октября 2024, 08:34
1361
0
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№24 WTA) выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай), проиграв в 1/8 финала так называемой «нейтралке» Арине Соболенко (№2 WTA).

Соболенко одержала победу в двух сетах за 1 час 5 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Арина Соболенко (2) – Мэдисон Киз (США, 18) – 6:4, 6:3

Победительница матча в четвертьфинале сыграет с победительницей противостояния Кристина Букса – Каролина Мухова.

1 октября, напомним, стала известна половина участниц 1/4 финала супертурнира в Пекине, среди которых присутствует украинка Юлия Стародубцева.

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Вместе с украинкой. Определена половина участниц 1/4 финала турнира в Китае
Арина Соболенко WTA Пекин Мэдисон Киз
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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