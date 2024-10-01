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WTA
01 октября 2024, 18:43 | Обновлено 01 октября 2024, 19:37
984
3

Вместе с украинкой. Определена половина участниц 1/4 финала турнира в Китае

Юлия Стародубцева сыграет против Коко Гофф, Чжан Шуай встретится с Паулой Бадосой

01 октября 2024, 18:43 | Обновлено 01 октября 2024, 19:37
984
3
Вместе с украинкой. Определена половина участниц 1/4 финала турнира в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

1 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла у Анны Калинской. Далее украинка сыграет против Коко Гофф, которая на отказе прошла Наоми Осаку.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Чжан Шуай и Паула Бадоса. Китаянка одолела Магдалену Френх, а испанка обыграла Джессику Пегулу.

В среду в Пекине пройдут встречи 4-го раунда в верхней части сетки.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Анна Калинская [10] – 7:5, 6:0
Наоми Осака – Коко Гофф [4] – 6:3, 4:6, RET., Осака

Чжан Шуай – Магдалена Френх [23] – 6:4, 6:2
Паула Бадоса – Джессика Пегула [2] – 6:4, 6:0

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4]
Чжан Шуай – Паула Бадоса

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Юлия Стародубцева Анна Калинская Наоми Осака Коко Гофф Чжан Шуай Магдалена Френх Паула Бадоса Джессика Пегула WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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uausa
От би пройти Коко
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Ярослав 999
Коко більш захисний гравець тому є всі шанси
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0
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