Вместе с украинкой. Определена половина участниц 1/4 финала турнира в Китае

1 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла у Анны Калинской. Далее украинка сыграет против Коко Гофф, которая на отказе прошла Наоми Осаку.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Чжан Шуай и Паула Бадоса. Китаянка одолела Магдалену Френх, а испанка обыграла Джессику Пегулу.

В среду в Пекине пройдут встречи 4-го раунда в верхней части сетки.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Анна Калинская [10] – 7:5, 6:0

Наоми Осака – Коко Гофф [4] – 6:3, 4:6, RET., Осака

Чжан Шуай – Магдалена Френх [23] – 6:4, 6:2

Паула Бадоса – Джессика Пегула [2] – 6:4, 6:0

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4]

Чжан Шуай – Паула Бадоса