Вместе с украинкой. Определена половина участниц 1/4 финала турнира в Китае
Юлия Стародубцева сыграет против Коко Гофф, Чжан Шуай встретится с Паулой Бадосой
1 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки.
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла у Анны Калинской. Далее украинка сыграет против Коко Гофф, которая на отказе прошла Наоми Осаку.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Чжан Шуай и Паула Бадоса. Китаянка одолела Магдалену Френх, а испанка обыграла Джессику Пегулу.
В среду в Пекине пройдут встречи 4-го раунда в верхней части сетки.
WTA 1000 Пекин. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Юлия Стародубцева [Q] – Анна Калинская [10] – 7:5, 6:0
Наоми Осака – Коко Гофф [4] – 6:3, 4:6, RET., Осака
Чжан Шуай – Магдалена Френх [23] – 6:4, 6:2
Паула Бадоса – Джессика Пегула [2] – 6:4, 6:0
WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4]
Чжан Шуай – Паула Бадоса
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