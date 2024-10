Кто снялся? Известна соперница Стародубцевой в 1/4 финала тысячника в Китае

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) узнала соперницу в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертьфинале украинка сыграет против Коко Гофф (США, WTA 6), которая прошла Наоми Осаку (Япония, WTA 73). Японка снялась с поединка после второго сета.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Коко Гофф (США) [2] – 6:3, 4:6, RET., Осака

Это была 5-я встреча соперниц. Гофф выиграла 3-й очный поединок.

Юлия и Коко ранее между собой не играли. Стародубцева во второй раз в карьере выйдет на корт против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. Девушки встретятся в четверг.

Гауфф в девятый раз в сезоне дошла до стадии четвертьфинала, в частности впервые за 3 месяца.

Стародубцева в своем матча 1/8 финала в двух сетах выиграла у Анны Калинской.

Lending a helping hand 💜@CocoGauff helps her opponent off the court after Naomi Osaka is forced to retire due to a lower back injury.



Gauff advances to the #ChinaOpen quarterfinals with the score at 3-6, 6-4, RET. pic.twitter.com/ahm3pavauj