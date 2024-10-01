Кто снялся? Известна соперница Стародубцевой в 1/4 финала тысячника в Китае
Коко Гофф на отказе прошла Наоми Осаку и далее сыграет против Юлии в Пекине
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) узнала соперницу в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В четвертьфинале украинка сыграет против Коко Гофф (США, WTA 6), которая прошла Наоми Осаку (Япония, WTA 73). Японка снялась с поединка после второго сета.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала
Наоми Осака (Япония) – Коко Гофф (США) [2] – 6:3, 4:6, RET., Осака
Это была 5-я встреча соперниц. Гофф выиграла 3-й очный поединок.
Юлия и Коко ранее между собой не играли. Стародубцева во второй раз в карьере выйдет на корт против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. Девушки встретятся в четверг.
Гауфф в девятый раз в сезоне дошла до стадии четвертьфинала, в частности впервые за 3 месяца.
Стародубцева в своем матча 1/8 финала в двух сетах выиграла у Анны Калинской.
Lending a helping hand 💜@CocoGauff helps her opponent off the court after Naomi Osaka is forced to retire due to a lower back injury.— wta (@WTA) October 1, 2024
Gauff advances to the #ChinaOpen quarterfinals with the score at 3-6, 6-4, RET. pic.twitter.com/ahm3pavauj
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