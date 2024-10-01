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  4. Кто снялся? Известна соперница Стародубцевой в 1/4 финала тысячника в Китае
WTA
01 октября 2024, 18:20 | Обновлено 01 октября 2024, 18:25
552
2

Кто снялся? Известна соперница Стародубцевой в 1/4 финала тысячника в Китае

Коко Гофф на отказе прошла Наоми Осаку и далее сыграет против Юлии в Пекине

01 октября 2024, 18:20 | Обновлено 01 октября 2024, 18:25
552
2
Кто снялся? Известна соперница Стародубцевой в 1/4 финала тысячника в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) узнала соперницу в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертьфинале украинка сыграет против Коко Гофф (США, WTA 6), которая прошла Наоми Осаку (Япония, WTA 73). Японка снялась с поединка после второго сета.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Коко Гофф (США) [2] – 6:3, 4:6, RET., Осака

Это была 5-я встреча соперниц. Гофф выиграла 3-й очный поединок.

Юлия и Коко ранее между собой не играли. Стародубцева во второй раз в карьере выйдет на корт против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. Девушки встретятся в четверг.

Гауфф в девятый раз в сезоне дошла до стадии четвертьфинала, в частности впервые за 3 месяца.

Стародубцева в своем матча 1/8 финала в двух сетах выиграла у Анны Калинской.

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Юлия Стародубцева Наоми Осака Коко Гофф WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Буде важко,навіть дуже важко. У Гофф і потужність є,й неймовірно захищатися вміє. Але грає нестабільно, багато помиляється ,тому за рахунок блискучої гри Юля зможе зробити сенсацію набагато більшу,чим сьогодні. Тому бажаю викластися на повну,втрачати нема чого.
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+1
C.Пеклов
Цікавий матч,жаль,що не 3 сета.Япона мати вирішила заощадити сили на турнір в Японії
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+1
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