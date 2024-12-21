Зинченко выйдет? Названы стартовые составы на матч Кристал Пелас – Арсенал

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет лондонский «Арсенал».

Оливер Гласнер и Микель Артета определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник Александр Зинченко ожидаемо оказался вне заявки.

Матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» запланирован на субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. «Кристал Пэлас» находится на 15 строчке с 16 баллами.

Стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»: