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  4. Зинченко выйдет? Названы стартовые составы на матч Кристал Пелас – Арсенал
Англия
21 декабря 2024, 18:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:03
1097
1

Зинченко выйдет? Названы стартовые составы на матч Кристал Пелас – Арсенал

Оливер Гласнер и Микель Артета определились со стартовыми составами своих команд

21 декабря 2024, 18:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:03
1097
1
Зинченко выйдет? Названы стартовые составы на матч Кристал Пелас – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет лондонский «Арсенал».

Оливер Гласнер и Микель Артета определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник Александр Зинченко ожидаемо оказался вне заявки.

Матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» запланирован на субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. «Кристал Пэлас» находится на 15 строчке с 16 баллами.

Стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»:

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стартовые составы Арсенал Лондон Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Микель Артета Оливер Гласнер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
У Арсенала кроме Зинченко, Уайта и Томиясу все здоровы
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