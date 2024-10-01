3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы.

В поединке в немецком городе Зинсхайм сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

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Динамо не сумело пройти квалификацию в Лиге чемпионов – по Пути представителей лиг были побеждены сербский Партизан и шотландский Рейнджерс, но затем сине-белые уступили австрийскому РБ Зальцбург.

В 1-м туре Лиги Европы команда Александра Шовковского в условно домашнем поединке в Гамбурге потерпела разгромное поражение от итальянского клуба Лацио (0:3).

Немецкий Хоффенхайм на старте основного раунда Лиги Европы сыграл вничью с командой Мидтьюлланд из Дании (1:1).

Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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