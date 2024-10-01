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Лига Европы
Хоффенхайм
03.10.2024 19:45 - : -
Динамо Киев
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Лига Европы
01 октября 2024, 12:09 | Обновлено 01 октября 2024, 12:24
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0

Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 октября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги Европы

01 октября 2024, 12:09 | Обновлено 01 октября 2024, 12:24
90
0
Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы.

В поединке в немецком городе Зинсхайм сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо не сумело пройти квалификацию в Лиге чемпионов – по Пути представителей лиг были побеждены сербский Партизан и шотландский Рейнджерс, но затем сине-белые уступили австрийскому РБ Зальцбург.

В 1-м туре Лиги Европы команда Александра Шовковского в условно домашнем поединке в Гамбурге потерпела разгромное поражение от итальянского клуба Лацио (0:3).

Немецкий Хоффенхайм на старте основного раунда Лиги Европы сыграл вничью с командой Мидтьюлланд из Дании (1:1).

Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Лига Европы Хоффенхайм Динамо Киев Хоффенхайм - Динамо смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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