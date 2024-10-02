Минимальная победа. Брюгге переиграл Штурм в ЛЧ

2 октября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Брюгге».

Игра прошла на «Меркур-Арене» в Граце.

Единственный гол в матче забил Христос Цолис из «Брюгге», прицельным ударом в дальний угол ворот.

«Штурм» имеет 0 очков из 6-ти и занимает 31-ю позицию, а «Брюгге» имеет в своем активе 3 очка и занимает 22-е место.

Лига чемпионов. 2-й тур. 2 октября

Штурм Грац (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Цолис, 23

Штурм: Схерпен, Джонстон, Эмануль, Гайргофер, Газибегович, Чуквуани, (Гирлендер, 82), Ялку, (Звонорек, 82), Бовинг, Хорват, 66), Китеишвили, Камара, (Жатта, 58), Бирет, (Ярди 66)

Брюгге: Миньоле, Сейс, Ордоньес, Яшари, Мехеле, Де Кейпер, Сков, (Скурас, 46), Оньедика, Ванакен, Цолис, Хутгла, (Вермант, 77)

Предупреждения: Айву, 51, Гайргофер, 66, Ялку, 70, Чуквуани, 70, Газибегович, 90+4 – Скурас, 73