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Лига Чемпионов
Штурм Грац
02.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Брюгге
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 23:51 | Обновлено 03 октября 2024, 00:26
60
0

Минимальная победа. Брюгге переиграл Штурм в ЛЧ

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды

02 октября 2024, 23:51 | Обновлено 03 октября 2024, 00:26
60
0
Минимальная победа. Брюгге переиграл Штурм в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Штурм Грац - Брюгге

2 октября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Брюгге».

Игра прошла на «Меркур-Арене» в Граце.

Единственный гол в матче забил Христос Цолис из «Брюгге», прицельным ударом в дальний угол ворот.

«Штурм» имеет 0 очков из 6-ти и занимает 31-ю позицию, а «Брюгге» имеет в своем активе 3 очка и занимает 22-е место.

Лига чемпионов. 2-й тур. 2 октября

Штурм Грац (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Цолис, 23

Штурм: Схерпен, Джонстон, Эмануль, Гайргофер, Газибегович, Чуквуани, (Гирлендер, 82), Ялку, (Звонорек, 82), Бовинг, Хорват, 66), Китеишвили, Камара, (Жатта, 58), Бирет, (Ярди 66)

Брюгге: Миньоле, Сейс, Ордоньес, Яшари, Мехеле, Де Кейпер, Сков, (Скурас, 46), Оньедика, Ванакен, Цолис, Хутгла, (Вермант, 77)

Предупреждения: Айву, 51, Гайргофер, 66, Ялку, 70, Чуквуани, 70, Газибегович, 90+4 – Скурас, 73

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Штурм Грац Брюгге Лига чемпионов
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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