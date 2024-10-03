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Лига Чемпионов
Штурм Грац
02.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 03 октября 2024, 03:00
41
0

Штурм – Брюгге – 0:1. Божественный мяч Христоса. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 03 октября 2024, 03:00
41
0
Штурм – Брюгге – 0:1. Божественный мяч Христоса. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм и Брюгге.

Поединок прошел на стадионе Вертерзе-Штадион в Клагенфурте. Игра завершилась минимально победой бельгийского клуба 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 23-й минуте положил Христос Цолис.

Лига чемпионов. 2-й тур. 2 октября

Штурм Грац (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Цолис, 23

Видео гола и обзор матча:

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Брюгге).
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видео голов и обзор Штурм Грац Брюгге Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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