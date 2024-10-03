02.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Лига чемпионов03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 03 октября 2024, 03:00
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Штурм – Брюгге – 0:1. Божественный мяч Христоса. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
03 октября 2024, 02:59 | Обновлено 03 октября 2024, 03:00
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2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм и Брюгге.
Поединок прошел на стадионе Вертерзе-Штадион в Клагенфурте. Игра завершилась минимально победой бельгийского клуба 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 23-й минуте положил Христос Цолис.
Лига чемпионов. 2-й тур. 2 октября
Штурм Грац (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1
Гол: Цолис, 23
Видео гола и обзор матча:
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Брюгге).
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