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Лига Европы
01 октября 2024, 12:23 | Обновлено 01 октября 2024, 12:28
233
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

3 октября в 19:45 в немецком Зинсхайме пройдет матч 2-го тура Лиги Европы

01 октября 2024, 12:23 | Обновлено 01 октября 2024, 12:28
233
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября в 19:45 в немецком городе Зинсхайм состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне Динамо не отобралось в основной раунд Лиги чемпионов – после побед над сербским Партизаном и шотландским Рейнджерс последовало поражение от австрийского РБ Зальцбург.

На старте основного раунда Лиги Европы подопечные Александра Шовковского в Гамбурге разгромно проиграли итальянскому клубу Лацио (0:3).

Немецкий Хоффенхайм начал выступление в Лиге Европы с ничьей в матче против команды Мидтьюлланд из Дании (1:1).

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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