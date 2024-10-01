Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
3 октября в 19:45 в немецком Зинсхайме пройдет матч 2-го тура Лиги Европы
3 октября в 19:45 в немецком городе Зинсхайм состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
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В текущем сезоне Динамо не отобралось в основной раунд Лиги чемпионов – после побед над сербским Партизаном и шотландским Рейнджерс последовало поражение от австрийского РБ Зальцбург.
На старте основного раунда Лиги Европы подопечные Александра Шовковского в Гамбурге разгромно проиграли итальянскому клубу Лацио (0:3).
Немецкий Хоффенхайм начал выступление в Лиге Европы с ничьей в матче против команды Мидтьюлланд из Дании (1:1).
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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