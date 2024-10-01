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01 октября 2024, 19:10 |
683
1

Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом

Евгений будет выступать за медиафутбольную команду «Армат»

01 октября 2024, 19:10 |
683
1
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
dynamo.kiev.ua. Евгений Селезнев

39-летний экс-нападающий сборной Украины, «Шахтера» и «Днепра» Евгений Селезнев вернется на футбольное поле.

Селезнев заключил контракт с медиафутбольной командой «Армат» из Днепра.

«Легенда возвращается в футбол! Наконец рады сообщить, что к нашей команде официально присоединился Евгений Селезнев – чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы – теперь с Арматом», – говорится в сообщении пресс-службы «Армата».

Селезнев завершил футбольную карьеру в 2023 году. Евгений выступал в Украине за «Шахтер», «Арсенал», «Днепр», «Колос», а последним клубом был «Минай».

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Евгений Селезнев медиафутбол
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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vruthiy-112
Супер, молодець.!!! 
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