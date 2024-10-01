Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом

39-летний экс-нападающий сборной Украины, «Шахтера» и «Днепра» Евгений Селезнев вернется на футбольное поле.

Селезнев заключил контракт с медиафутбольной командой «Армат» из Днепра.

«Легенда возвращается в футбол! Наконец рады сообщить, что к нашей команде официально присоединился Евгений Селезнев – чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы – теперь с Арматом», – говорится в сообщении пресс-службы «Армата».

Селезнев завершил футбольную карьеру в 2023 году. Евгений выступал в Украине за «Шахтер», «Арсенал», «Днепр», «Колос», а последним клубом был «Минай».