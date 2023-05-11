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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 12:06 |
1735
8

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру

Известный нападающий подтвердил дату прощального матча

11 мая 2023, 12:06 |
1735
8
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
ФК Минай. Евгений Селезнев

Чемпион Украины, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы и один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины 37-летний Евгений Селезнев сообщил, что завершил футбольную карьеру.

«Моя Украина – от Донецка до Ужгорода»

Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организуем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику.

Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было бы футбола, не было бы Украины. Спасибо вам ребята и девушки!

Матч состоится в Ужгороде на «Авангарде». Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке.

Вместе – победим. Слава Украине, друзья!», – написал Селезнев в инстаграме.

Отметим, что последним клубом Селезнева был закарпатский «Минай».

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Источник Instagram
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Комментарии 8
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Serhii P.
Легенда ))
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+3
ALKOSruLKA
а як же рекорд ?
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+3
CheMP
уходит эпоха...эпоха Тунца  а если серьёзно,то благодарю за еврокубковые эмоции! удачи
Ответить
+1
vitaha33
Прозрів, і добре. Кроти мають йому завдячувати кубку УЄФА, адже саме він витягнув матч з Тотенхемом в 1/16
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0
Remark
Ну, не знаю не знаю... Его Украина - это там где попа в тепле, безопасно и кормят хорошо! Про какое понятие от Донецка до Ужгорода он говорит? 
Почему-то все "великие" защитники и патриоты дико сражаются в врагом во всяких батальонах Ужгород, Черновцы, Дубаи или тех же Монако с Куршавели. А ещё иногда, самые ярые патриоты воюют за батальон Тайланд))) Но это прям самые опасные точки)
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0
Alex196
Ну и зря .В таком слабом чемпионате можно и на костылях выходить на поле 
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0
andre_lui
Спасибі за гру! 
Ответить
0
Alex T
Давно пора, а то стал уже посмешищем, а не только сепаром-ватником быдловатым 
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0
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