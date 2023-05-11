ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру
Известный нападающий подтвердил дату прощального матча
Чемпион Украины, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы и один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины 37-летний Евгений Селезнев сообщил, что завершил футбольную карьеру.
«Моя Украина – от Донецка до Ужгорода»
Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организуем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику.
Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было бы футбола, не было бы Украины. Спасибо вам ребята и девушки!
Матч состоится в Ужгороде на «Авангарде». Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке.
Вместе – победим. Слава Украине, друзья!», – написал Селезнев в инстаграме.
Отметим, что последним клубом Селезнева был закарпатский «Минай».
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Почему-то все "великие" защитники и патриоты дико сражаются в врагом во всяких батальонах Ужгород, Черновцы, Дубаи или тех же Монако с Куршавели. А ещё иногда, самые ярые патриоты воюют за батальон Тайланд))) Но это прям самые опасные точки)