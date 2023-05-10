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  4. Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 12:44 | Обновлено 10 мая 2023, 12:54
834
4

Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения

37-летний нападающий попрощается с карьерой футболиста в Ужгороде

10 мая 2023, 12:44 | Обновлено 10 мая 2023, 12:54
834
4
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
ФК Минай. Евгений Селезнев

Чемпион Украины, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы и один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины 37-летний Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру.

Прощальный матч Селезнева с участием легенд украинского футбола и действующих игроков состоится 6 июня на ужгородском «Авангарде». А 5-го числа на этом же стадионе пройдет открытая тренировка.

Список приглашенных звезд пока ориентировочный и особо не разглашается, но в нем фигурируют представители трех футбольных поколений. Речь об Олеге Протасове и Александре Хацкевиче, Руслане Ротане и Дарио Срне, Михаиле Мудрике и Артеме Довбике.

Сообщается, что звездный матч будет еще и благотворительным. Цель Евгения - собрать средства на машины для бригад, которые работают на разных направлениях. Но в отличие от прошлых благотворительных матчей, которые проходили в Украине - он состоится без участия звезд шоубизнеса.

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Евгений Селезнев прощальный матч Олег Протасов Александр Хацкевич Руслан Ротань Дарио Срна Михаил Мудрик Артем Довбик стадион Авангард Ужгород
Источник Будинок 42
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Комментарии 4
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Serhii P.
Легенда ))
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0
Jaime_Lannister
Ага, я так і бачу, як Челсі відпускає Мудрика на цей матч.
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0
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