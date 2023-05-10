Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения

Чемпион Украины, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы и один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины 37-летний Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру.

Прощальный матч Селезнева с участием легенд украинского футбола и действующих игроков состоится 6 июня на ужгородском «Авангарде». А 5-го числа на этом же стадионе пройдет открытая тренировка.

Список приглашенных звезд пока ориентировочный и особо не разглашается, но в нем фигурируют представители трех футбольных поколений. Речь об Олеге Протасове и Александре Хацкевиче, Руслане Ротане и Дарио Срне, Михаиле Мудрике и Артеме Довбике.

Сообщается, что звездный матч будет еще и благотворительным. Цель Евгения - собрать средства на машины для бригад, которые работают на разных направлениях. Но в отличие от прошлых благотворительных матчей, которые проходили в Украине - он состоится без участия звезд шоубизнеса.