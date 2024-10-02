Украина. Премьер лига02 октября 2024, 23:41 | Обновлено 03 октября 2024, 00:30
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Легионер Динамо получил вызов в национальную сборную Панамы
Эдуардо Герреро провел 14 матчей за национальную команду и забил 1 гол
02 октября 2024, 23:41 | Обновлено 03 октября 2024, 00:30
269
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Нападающий Динамо Эдуардо Герреро получил вызов в сборную Панамы.
Центральноамериканская команда проведет товарищеские матчи против команд США (12 октября) и Канады (15 октября).
Герреро провел 14 матчей за национальную команду и забил 1 гол.
Присоединившись к Динамо в летнее межсезонье, Герреро сыграл 3 матча УПЛ и 1 поединок Лиги Европы, без забитых голов.
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