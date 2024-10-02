Легионер Динамо получил вызов в национальную сборную Панамы

Нападающий Динамо Эдуардо Герреро получил вызов в сборную Панамы.

Центральноамериканская команда проведет товарищеские матчи против команд США (12 октября) и Канады (15 октября).

Герреро провел 14 матчей за национальную команду и забил 1 гол.

Присоединившись к Динамо в летнее межсезонье, Герреро сыграл 3 матча УПЛ и 1 поединок Лиги Европы, без забитых голов.