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Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 23:41 | Обновлено 03 октября 2024, 00:30
269
0

Легионер Динамо получил вызов в национальную сборную Панамы

Эдуардо Герреро провел 14 матчей за национальную команду и забил 1 гол

02 октября 2024, 23:41 | Обновлено 03 октября 2024, 00:30
269
0
Легионер Динамо получил вызов в национальную сборную Панамы
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Нападающий Динамо Эдуардо Герреро получил вызов в сборную Панамы.

Центральноамериканская команда проведет товарищеские матчи против команд США (12 октября) и Канады (15 октября).

Герреро провел 14 матчей за национальную команду и забил 1 гол.

Присоединившись к Динамо в летнее межсезонье, Герреро сыграл 3 матча УПЛ и 1 поединок Лиги Европы, без забитых голов.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев сборная Панамы по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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