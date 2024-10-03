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03 октября 2024, 00:49 |
695
2

Украинец – в рейтинге самых переоцененных игроков в истории. Кто лидер?

Мудрик попал в рейтинг от Give Me Sport

03 октября 2024, 00:49 |
695
2
Украинец – в рейтинге самых переоцененных игроков в истории. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола.

Первое место рейтинга занимает бразильский вингер саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар.

На второй позиции рейтинга разместился Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико», португалец играет на правах аренды в «Челси». Не третьей позиции голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

В списке присутствует украинец. Вингер «Челси» Михаил Мудрик находится на пятой строчке рейтинга, а опередил его провальный трансфер «Манчестер Юнайтед» – бразилец Антони.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола по версии GiveMeSport

  1. Неймар (Аль-Хиляль)
  2. Жоау Феликс (Челси)
  3. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  4. Антони (Манчестер Юнайтед)
  5. Михаил Мудрик (Челси)
  6. Ромелу Лукаку (Наполи)
  7. Джордан Хендерсон (Аякс)
  8. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
  9. Виктор Осимхен (Галатасарай, в аренде из Наполи)
  10. Альваро Мората (Милан)
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Неймар Жоау Феликс Джанлуиджи Доннарумма Михаил Мудрик Антони GiveMeSport рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 2
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TarasTaras94
ну додати у цей список Неймара це треба бути мегамозком. Та і Мудрик не аж настільки був розпіарений, до того ж він ще досить молодий. Дивний список якщо чесно 
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+2
Микола Захарченко
Як кажуть - бачили очі , що купували . Хоча той же Осімхен багато забивав і допоміг Наполі стати чемпіоном Італії , значить вартує своїх грошей .
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+1
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Теннис
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