Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола.

Первое место рейтинга занимает бразильский вингер саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар.

На второй позиции рейтинга разместился Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико», португалец играет на правах аренды в «Челси». Не третьей позиции голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

В списке присутствует украинец. Вингер «Челси» Михаил Мудрик находится на пятой строчке рейтинга, а опередил его провальный трансфер «Манчестер Юнайтед» – бразилец Антони.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола по версии GiveMeSport