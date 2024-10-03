Украинец – в рейтинге самых переоцененных игроков в истории. Кто лидер?
Мудрик попал в рейтинг от Give Me Sport
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола.
Первое место рейтинга занимает бразильский вингер саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар.
На второй позиции рейтинга разместился Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико», португалец играет на правах аренды в «Челси». Не третьей позиции голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
В списке присутствует украинец. Вингер «Челси» Михаил Мудрик находится на пятой строчке рейтинга, а опередил его провальный трансфер «Манчестер Юнайтед» – бразилец Антони.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола по версии GiveMeSport
- Неймар (Аль-Хиляль)
- Жоау Феликс (Челси)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Антони (Манчестер Юнайтед)
- Михаил Мудрик (Челси)
- Ромелу Лукаку (Наполи)
- Джордан Хендерсон (Аякс)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
- Виктор Осимхен (Галатасарай, в аренде из Наполи)
- Альваро Мората (Милан)
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